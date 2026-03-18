Delegado acusa a Ayuso de "estigmatizar y criminalizar" a los menores no acompañados: "Debe dar tutela adecuada"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios durante un acto solemne en recuerdo a las víctimas del 11M, en la Real Casa de Correos, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). Como ya es tradición, la Real Casa de Correos se - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de "estigmatizar y criminalizar" a los menores migrantes no acompañados y ha insistido en que su responsabilidad es "dar la tutela adecuada".

Así lo ha manifestado este miércoles después de conocerse que la Policía Nacional ha detenido a tres falsos menores inmigrantes no acompañados que habían sido denunciados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

"Yo creo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan siempre que se detecta algún caso de falsedad o de fraude, sea en el ámbito documental o sea en otros ámbitos, como por ejemplo el fiscal. Por lo tanto, luego la justicia determinará, pero la Policía actúa contra el fraude, contra la falsedad y esto afecta al ámbito migratorio y a otros ámbitos también", ha señalado ante los medios de comunicación.

Martín, quien ha trasladado que "no puede contar nada" sobre estas detenciones porque "no focalizan por el hecho de que las personas tengan un origen u otro", ha reclamado "estigmatizar menos a algunos colectivos".

"La justicia resolverá, pero no les puedo transmitir más información porque no voy a participar de esa campaña de estigmatización y criminalización de ningún colectivo que desde algún partido político en Madrid desafortunadamente están empeñados en hacer", ha subrayado.

"QUE SE LO CUENTE AL PAPA"

Por otro lado, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, trasladó este martes al delegado que estudia emprender acciones contra el Gobierno de España, incluida la vía judicial, por rechazar la repatriación de menores inmigrantes no acompañados por su "conflictividad".

Sobre esta cuestión, Martín ha insistido en que la dirigente madrileña tiene la "responsabilidad de dar la tutela adecuada y prestar los servicios sociales que sean convenientes para garantizar el que estas personas tengan oportunidades de futuro".

"Yo creo que esa pulsión por la expulsión que tiene la señora Díaz Ayuso es francamente rechazable. Yo le pido humanidad y responsabilidad. Si está tan convencida de esta idea alrededor de la expulsión, que se la cuente al Papa cuando vaya a visitarle. A ver qué le parece", ha lanzado.

En este sentido, el delegado ha aseverado que la ley exige que para poner en marcha "cualquier sistema de expulsión o de repatriación" debe haber garantías. Ha añadido que "no van a comenzar ningún procedimiento de expulsión sin garantías porque prima el interés superior del menor".

"Ante ese interés por la expulsión y ese énfasis en la criminalización de los menores, yo lo que le pido a la señora Díaz Ayuso es que se deje de expulsiones y se dedique a la tutela, que es su responsabilidad", ha zanjado.