El delegado acusa a Ayuso de "pudrir" el Dos de Mayo con "utilización partidista" y ataque a "principios democráticos"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "pudrir" la celebración oficial del Dos de Mayo por una "utilización partidista de las instituciones" que "ataca los más básicos principios democráticos".

Martín ha lamentado que esta "apropiación de las celebraciones" es "recurrente" por parte de la presidenta autonómica, que otro año más ha dejado fuera de la celebración oficial de la fiesta regional a miembros del Gobierno central y su máximo representante en la Comunidad de Madrid.

El delegado considera que esta decisión es porque estas figuras "resultan incómodas" a la presidenta Ayuso, si bien es cierto que pese a todo ha recalcado que "merece total rechazo y denuncia", según se ha expresado en su perfil oficial en la red social 'X'.

"Significa un agravio que envenena la convivencia y merma la confianza en las instituciones. Todavía está a tiempo de rectificar y restablecer una senda de diálogo, colaboración y lealtad institucional. Es lo que Madrid merece y espera", ha remachado.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, señaló el miércoles que han sido el propio Gobierno y el "delegado del sanchismo", en alusión a Martín, quienes se han "autoexcluido" del Dos de Mayo, que se celebrará "con todo el pueblo de Madrid y las instituciones madrileñas".

Sobre la asistencia de los portavoces parlamentarios, García Martín apuntó que serán ellos los que decidirán o no si quieren estar el Dos de Mayo, ya que otras veces han decidido estar "en fiestas alternativas o fiestas de cumpleaños", en alusión a la celebración por parte de PSOE de un acto alternativo.