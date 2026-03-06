El delegado acusa a quienes "amparan a presuntos acosadores" de pedir silencio a quienes combaten la violencia machista

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido este viernes al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que quienes "amparan a presuntos acosadores" tratan ahora de silenciar a aquellas personas que hacen "todo lo que está a su alcance" para acabar con la violencia machista.

"Equiparan al delincuente con quien trabaja contra la delincuencia", ha manifestado el delegado del Gobierno en una publicación en su perfil oficial en redes sociales, donde ha respondido a unas críticas previas de Serrano en las que le reprochaba no actuar para defender a las policías que han denunciado casos de acoso y presuntas violaciones por sus superiores.

Martín ha cargado así contra Serrano, vinculándole a "quienes amparan a los presuntos acosadores mientras amenazan e insultan a las víctimas". Recientemente el PP se ha visto salpicado por el presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Serrano había denunciado previamente que, a día de hoy en la Comunidad de Madrid, "tan peligroso para una mujer es un acosador o un maltratador como que quien tiene que defenderlas y protegerlas no lo hace". "El máximo responsable de la protección de las personas en Madrid y de las mujeres en Madrid es el delegado del Gobierno", ha dicho.

Asimsimo, ha subrayado que de Martín "dependen las mujeres policías que han denunciado a sus altos mandos por acosos y presuntas violaciones". Es por ello, que le ha exigido al delegado "que se calle o dimita".