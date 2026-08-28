Delegado carga contra los que buscan "inflamar la convivencia" en Ceuta y pide "trabajar conjuntamente" para normalizar

Archivo.- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios durante su visita a la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado este viernes contra quienes están "volcados en inflamar la convivencia" tras los incidentes registrados este jueves en Ceuta y ha llamado a "trabajar conjuntamente" para devolver la normalidad en la ciudad autónoma.

En declaraciones a los medios durante una visita a la sede de le Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la operación retorno de las vacaciones de agosto, el delegado ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "está volcado" desde el primer momento en "devolver la normalidad lo antes posible" a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes del 30 y 31 de julio.

"El problema está en aquellos que están volcados en inflamar la convivencia en Ceuta, incluso en aupar la violencia o comportamientos tan inhumanitarios como los que ayer tuvimos ocasión de presenciar", ha apostillado en relación a los incidentes violentos registrados este jueves en la ciudad autónoma, con la quema de casetas o que se impidiera a Cruz Roja el reparto de comida.

En este sentido, ha lanzado un llamamiento a la tranquilidad y también "a trabajar conjuntamente desde la lealtad y desde la responsabilidad a todos y todas para volver a la normalidad cuanto antes", así como hacerlo también desde "criterios humanitarios".