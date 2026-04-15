Delegado celebra "incipientes avances" para adecuar el Espacio Iberdrola y garantizar la seguridad en sus eventos

Reunión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y representantes tanto del espacio como de la promotora de conciertos así como de Policía Nacional, Guardia Civil y DGT - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha celebrado los "incipientes avances" en el Espacio Iberdrola y ha reclamado medidas "importantes y urgentes" en su entorno para que pueda "acoger eventos de afluencia masiva en condiciones de seguridad".

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la reunión que ha acogido la Delegación del Gobierno entre el titular de la institución y representantes tanto del espacio como de la promotora de conciertos así como de Policía Nacional, Guardia Civil y DGT.

En la misma han coincidido en la "oportunidad" de poder "acoger grandes eventos", pero con la necesidad de que pase "siempre con las máximas garantías". Esta reunión llega en plena polémica con la residencia de Shakira en España, que actuará durante once fechas en el Iberdrola.

"Sin duda apostamos por la cultura y por todo lo que ello significa, pero también hemos compartido que todo evento cultural, todo gran evento debe desarrollarse en condiciones suficientes de seguridad", ha planteado Martín.

Fuentes de Delegación han afirmado que hay "conversaciones" entre el Espacio Iberdrola, la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital encaminadas a "concretar las actuaciones" para "acondicionar" el entorno.

Asimsimo, ha insistido en la importancia de que se integre al Ayuntamiento de Getafe en "toda planificación" sobre este espacio y los eventos que albergue.

La alcaldesa de esta ciudad, Sara Hernández (PSOE), ha sido muy beligerante contra este espacio, al que ha acusado de no reunir las condiciones necesarias para albergar macroeventos. Además de su oposición al Mad Cool este año ha cargado tanto contra Madridlucía -- el frustrado evento que pretendía llevar la Feria de Sevilla a este recinto-- y actualmente contra la residencia de Shakira.

Hernández sustancia sus quejas en que este espacio, situado en Villaverde --Madrid--, colinda con Getafe y se encuentra a unos metros de barrios como Getafe Norte o Los Molinos.