El delegado condena la agresión a un policía en Vallecas y asegura que el Gobierno trabaja para darles "mayor seguridad"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado "la mayor de los condenas" por la reciente agresión sufrida por un agente de Policía Nacional fuera de servicio en Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas, y ha asegurado que el Ejecutivo central trabaja para brindar a los agentes "la mayor de las seguridades".

"Toda la contundencia policial va a estar detrás de perseguir a quienes tratan de buscar sus revanchas, sus venganzas, a quienes tratan de hacer daño a los que nos protegen", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa tras un acto en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

De hecho, el delegado ha señalado que muestra de esa "intensidad policial" es el hecho de que ya haya dos personas detenidas por esta presunta agresión, y ha abundado en el respaldo de las instituciones a los agentes de Policía, más aún en un momento en que en la última semana se han registrado varias agresiones a agentes.

La primera de ellas ocurrió el fin de semana en Alcalá de Henares, y más recientemente, esta misma noche otro agente ha sido agredido en Entrevías cuando, mientras se encontraba cenando en un restaurante, una persona le ha increpado para más tarde, a la salida del establecimiento, asestarle una paliza junto a otras seis personas más.

El primero en denunciar estos hechos ha sido el sindicato Jupol, que ha catalogado el episodio como "una brutal agresión" y ha anunciado que el miércoles 19 de noviembre se concentrará junto a la asociación de la Guardia Civil Jucil frente al Ministerio del Interior ante lo que califican como una oleada de agresiones.

Ante estas reclamaciones, Martín ha señalado que respeta las reivindicaciones de los sindicatos policiales y ha aprovechado para poner en valor el trabajo del Gobierno central en los siete años de mandato del presidente Pedro Sánchez. "Vamos a seguir trabajando con los sindicatos, ese es nuestro compromiso y hemos dado ya prueba de ello", ha remachado el delegado.