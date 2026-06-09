El delegado confía en que los autores de la vandalización de maquinaria en Cuelgamuros rindan cuentas ante la Justicia

1094568.1.260.149.20260609130621 Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que las investigaciones policiales avanzarán y la Justicia "exigirá cuentas" a los autores de las pintadas que han aparecido esta mañana en maquinaria de obra que inicia el proyecto de resignificación del Valle de los Caídos.

En concreto se trata de pintadas a favor del dictador Francisco Franco; insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en contra de la resignificación del Valle de los Caídos. La Guardia Civil se ha trasladado hasta el lugar para realizar inspecciones oculares, si bien por el momento no se ha interpuesto denuncia.

Preguntado por este asunto durante un acto en recuerdo del concejal y activista LGTB Pedro Zerolo, el delegado del Gobierno ha asegurado ante los medios de comunicación que el Ejecutivo encabezado por Sánchez "va a seguir trabajando para avanzar en libertad, en derechos y en memoria democrática".

"El mensaje es muy claro, la memoria y la democracia vencerán como lo han ido haciendo a lo largo de todos estos años. A pesar de que hay quienes siguen queriendo anclarse en el pasado y reivindicar en estos momentos el odio y el rencor", ha remachado.

Las máquinas de obra para iniciar el proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos, han aparecido vandalizadas este martes con pinturas contra Sánchez y a favor de Franco. En la zona se ha encontrado un cuchillo con el que podrían haber cortado cables, apuntan desde el Gobierno.

Tras los hechos, se ha trasladado la máquina al taller para peritar y valorar el coste de los daños. Además, han confirmado que la empresa propietaria presentará denuncia "en el momento en que un peritaje pueda valorar los daños".

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press han explicado que este lunes comenzaron los trabajos de sondeo sobre el terreno necesarios para el proyecto para la resignificación de Cuelgamuros, que actualmente se encuentra en redacción. Desde el Gobierno han aclarado que las obras "no se han iniciado" aún y que están en la fase previa, donde se están tomando datos para el proyecto.