El delegado es "consciente de la preocupación" en San Fernando por los posibles pederastas pero pide "tranquilidad"

SAN FERNANDO DE HENARES, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reconocido este miércoles ser "consciente de la preocupación" de los vecinos de San Fernando de Henares ante la presencia de dos presuntos pederastas en la localidad, pero ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y ha incidido en que la Policía vela por la seguridad de la población.

Durante una visita a la localidad, Martín ha subrayado que el propio alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, le ha trasladado esa "preocupación". "Junto con la Policía Nacional, se está atendiendo con intensidad y se está muy pendiente de la evolución de esta cuestión", ha asegurado.

Sin embargo, ante la manifestación vecinal convocada para el día 25 en protesta por este asunto, el delegado ha apelado a la "prudencia" y a la "responsabilidad", haciendo un llamamiento especialmente al sentido de la "convivencia".

Martín ha insistido en la importancia de entender "lo que representa la convivencia, lo que representa la legalidad, y lo que representa en definitiva también el velar por el que la vida se desarrolle con las garantías que debe de hacerse y como todos los vecinos y vecinas esperan".

Así las cosas, ha subrayado que la Policía Nacional y la Policía Local de San Fernando de Henares va a seguir trabajando en este asunto y "velando por la seguridad y por el cumplimiento de la ley en su municipio".

La Plaza de España de San Fernando de Henares acogerá el día 25 una concentración frente el Ayuntamiento tras la alerta generada en la localidad por la presencia de dos hermanos venezolanos con presuntos antecedentes de pedofilia.

En carteles difundidos en redes sociales en los que no se identifica a los organizadores, se llama a acudir el domingo 25 a partir de las 11.00 horas a la Plaza de España, frente a la Casa Consistorial.

En los últimos días han circulado por redes sociales mensajes de alerta ante la presencia en el municipio de dos hermanos venezolanos "prófugos en España", sobre los que el Ministerio Público de Venezuela ha solicitado su extradición, y con antecedentes por pedofilia en su país, según reza en los mismos.