Delegado destaca la "celeridad" del Gobierno en declarar zonas 'catastróficas' y el "incremento" de cuantía

Archivo - El delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, interviene durante un acto de entrega de nueve medallas a la Promoción de los Valores de Igualdad, en la Delegación del Gobierno, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado "la celeridad" del Ejecutivo central en declarar zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a seis municipios de la región donde se han registrado incendios forestales con situación operativa 1 o 2 este verano y ha subrayado el "incremento" de la cuantía en las ayudas.

En concreto, se trata de las zonas afectadas por los incendios originados en Villa del Prado, el pasado 30 de junio, Navalcarnero (17 de julio), Colmenar Viejo (21 de julio y 18 de agosto), Zarzalejo (28 de julio), Valdemaqueda (8 de agosto) y el incendio de Tres Cantos del pasado 11 de agosto, según la información difundida por el Gobierno.

Tal y como ha recordado Martín desde Valdemoro, esta declaración conlleva a "la activación de todas las ayudas para intentar paliar los daños personales y los daños materiales ocasionados por estos graves incendios".

"Esa decisión se ha tomado cuando todavía está activa la emergencia. Esto es importante porque se ha logrado esta celeridad muy superior a la que había en otras etapas. El Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, ha logrado esta celeridad y también ha logrado incrementar las cuantías de estas ayudas para tratar de paliar estos daños de una manera lo más efectiva posible", ha defendido.

No obstante, Martín ha recalcado que la emergencia "todavía sigue activa" y ha señalado que diversas partes del territorio nacional "siguen ardiendo". Ha recapitulado que la Comunidad de Madrid continúa en una situación de riesgo extremo de incendios como consecuencia de las distintas condiciones atmosféricas.

"Volvemos a hacer un llamamiento a la prudencia y a la atención a las indicaciones de los servicios oficiales de seguridad y emergencias para intentar que en estos últimos días de este mes de agosto no tengamos que volver a lamentar incendios", ha pedido.