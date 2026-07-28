El delegado destaca el "extraordinario despliegue" nocturno para frenar el avance del fuego en Valdemaqueda

El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios de comunicación tras el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2 - Matias Chiofalo - Europa Press

NAVALCARNERO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado el "extraordinario despliegue" de medios terrestres de los Bomberos para hacer frente esta noche al avance del incendio forestal de la Sierra Oeste en las inmediaciones de Valdemaqueda, que además permiten afrontar la jornada con mayor "mejores expectativas".

Así lo ha trasladado Martín en declaraciones a 'Telemadrid' desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, desde donde ha catalogado los trabajos de esta noche como un "éxito" que permiten ser "optimistas". Pese a todo, ha incidido en que las condiciones cambiantes amenazan con empeorar el incendio.

De hecho, Martín ha vuelto ha aludir una vez más a la "ventana de oportunidad" que se presenta hasta las 13 horas de este martes, a partir de cuando empeorarán las condiciones con un aumento de las temperaturas y mayores rachas de viento, todo ello a las puertas de una nueva ola de calor que arrancará el miércoles.

"Ha sido una noche absolutamente clave en el Pantano de San Juan", ha manifestado el delegado del Gobierno, que en la jornada del lunes reconocía que esa línea de frente del incendio era la que más preocupaba. Ahora los medios aéreos trabajan en la zona para consolidar los avances nocturnos.

Martín ha señalado que el principal éxito se ha logrado en la M-537, una carretera que ha servido a los Bomberos como línea máxima de avance y en la que se ha conseguido contener el fuego. De no haber podido frenarse el fuego en este frente, la situación habría sido mucho más complicada, según ha reconocido el delegado.

En este contexto, los servicios de emergencias afrontan la jornada con mayor optimismo aunque siempre "vigilando" y "evaluando continuamente" la situación. De hecho, Martín ha señalado que aún no se dan las condiciones para el regreso a las localidades evacuadas, a las que el lunes por la tarde se unió Valdemaqueda.

"El incendio sigue fuera de control, sobre todo por la situación en el norte", ha remachado el delegado del Gobierno, que ha insistido en que "no se puede dar por controlado, pero se avance en una situación positiva". "Si seguimos así, pronto habrá buenas noticias", ha remachado.