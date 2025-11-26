El delegado destaca la "labor extraordinaria" de la Policía en la desokupación del hotel de Parla

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado la "labor extraordinaria" de la Policía Nacional en el desalojo de las antiguas instalaciones del Hotel NH de la ciudad de Parla el pasado lunes, que había sido okupado horas antes por decenas de personas.

Agentes de la Policía Nacional y de la Local de Parla procedieron al desalojo desde las 4 horas de la madrugada, según indicaron fuentes municipales consultadas por Europa Press, que apuntaron entonces a una intervención "inmediata" y "sin incidentes".

"La Policía Nacional realizó una labor extraordinaria el pasado lunes por la mañana en el ciudad de Parla desalojando ese inmueble. Trabajaremos para seguir garantizando la seguridad en Parla y en el conjunto de la Comunidad de Madrid", ha manifestado Martín en declaraciones desde la Delegación del Gobierno.

Sin embargo, vecinos del barrio El Leguario han mostrado su preocupación después de la okupación del hotel y en vistas de que los desalojados han confirmado su intención de volver a intentar irrumpir "de forma masiva" en las instalaciones hoteleras.