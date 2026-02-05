El delegado del Gobierno acusa a Ayuso de mostrar "cero empatía" con las mujeres víctimas de violencia de género

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ARANJUEZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lamentado este jueves la respuesta del Partido Popular a las acusaciones contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por un posible caso de acoso y ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de mostrar "cero empatía" con las víctimas de violencia de género.

"Es un pésimo ejemplo", ha manifestado Martín en declaraciones a los medios de comunicación desde Aranjuez, donde ha acompañado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en la visita a unas obras de vivienda protegida.

Para Martín, Ayuso "ha perdido la ocasión de pedir perdón" y de poner a su partido a disposición de la víctima, a la par que ha pedido "responsabilidades" por las supuestas actitudes del alcalde mostoleño. "Ayuso ha negado la mayor, se ha escondido y ha mostrado cero empatía", ha lamentado el delegado del Gobierno.

Así, Martín ha señalado que lo que toca ahora es "exigir responsabilidades" a la "lista de personas ilustres" del Partido Popular que, presuntamente, estarían "involucrados" en el asunto. Finalmente, ha trasladado su total apoyo a la antigua concejala del Ayuntamiento.