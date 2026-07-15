El delegado del Gobierno asegura que el alcalde de Móstoles se "mofó" de su denunciante "amparado" por el PP de Madrid

Archivo - (2I-D) El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante el minuto de silencio por el fallecimiento de la mujer de 36 años apuñalada por su expareja, frente al Ayuntamiento de - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

FUENLABRADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, de haberse "mofado" de la exedil que le denunció por un presunto caso de acoso sexual y laboral en una actitud que, a su juicio, fue "amparada y amplificada" por el Partido Popular de la región, encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El alcalde de Móstoles tendría que haber dimitido hace mucho tiempo, al igual que la señora Díaz Ayuso y todos aquellos que protegieron y ampararon este tipo de conductas", ha manifestado Martín en declaraciones al término de una Junta Local de Seguridad en Fuenlabrada.

En este sentido, el delegado ha recordado que compartió con Bautista hace unas semanas una Junta Local de Seguridad en Móstoles cuando el alcalde ya estaba inmerso en el proceso judicial por el que esta semana se ha conocido que tendrá que acudir a declarar a mediados del mes de octubre.

Martín ha criticado que entonces el regidor "se mofó" de la denunciante de ese presunto acoso sexual y laboral, una conducta que, según ha dicho, fue "amparada y amplificada" por el PP regional.