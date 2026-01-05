El delegado del Gobierno asegura que 'Francis' no ha dejado "incidencias reseñables" y destaca "trabajo preventivo"

Una capa de nieve cubre las calles del barrio de Santa Eugenia durante la borrasca ‘Francis’, a 5 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado el "trabajo preventivo" de las administraciones que ha favorecido que la borrasca de aire frío 'Francis' haya pasado por la región sin "incidencias reseñables".

Martín ha subrayado ante los medios de comunicación que se han cumplido las previsiones meteorológicas y que las labores preventivas de los trabajadores públicos han posibilitado "un balance positivo en relación con el paso de 'Francis'".

El delegado ha recodado que la alerta por bajas temperaturas sigue activa, y se va a prolongar al menos hasta mañana. Por tanto, ha hecho un llamamiento a la población a abrigarse y guardar precauciones a la hora de salir a la calle, más aún en el día de la Cabalgata de Reyes.

'Francis' ha provocado que parte de la región se haya despertado este lunes con un ligero manto de nieve que, sin embargo, rápidamente se ha ido deshaciendo con los primeros rayos del sol. Para los próximos días está previsto que las temperaturas bajen con la llegada de un frente frío.