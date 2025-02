Delegado de Gobierno asegura que todos los mecanismos de comunicación con Comunidad y Ayuntamiento de Madrid "funcionan"

TRES CANTOS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirman este jueves que todos los mecanismos de comunicación con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid "funcionan", pero ha asegurado que ambas administraciones "no suelen dirigirse" a la institución que dirige, algo que ha tachado de "irresponsable".

Así ha respondido Martín, preguntado por los periodistas esta mañana tras una rueda de prensa sobre una operación de la Guardia Civil, sobre las quejas del Gobierno regional y local por no haber sido informados previamente a la comunicación pública de que la próxima Cumbre Iberoamericana se celebrará en Madrid.

"A mí, desde luego, no se han dirigido en absoluto para interesarse por ese asunto, como no lo suelen hacer para interesarse por nada. Por lo tanto, si hubieran tenido algún tipo de queja o algún tipo de duda, desde luego, a esta Delegación del Gobierno no se han dirigido, como no suelen hacer, irresponsablemente", ha apuntado.

Sobre la amenaza que lanzó hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de romper relaciones institucionales con él si seguía "insultando", el representante del Gobierno central en Madrid ha insistido en que las administraciones "en lo que hay que estar es en colaborar, en entendernos a pesar de todas las diferencias y no en romper, romper y romper".

"Yo llevo escuchando desde el mismo día en que tomé posesión como delegado del Gobierno, a mí se me tildaba de comisario político de Sánchez. Bueno, puede ser retorcer lo que significa ser representante del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez, pero creo que siempre con un tono que desde luego no es muy constructivo; y en lo importante siempre con un bloqueo a cualquier tipo de relación institucional, a cualquier tipo de colaboración, que han terminado pagando y están pagando los vecinos y vecinas de Madrid", ha esgrimido.

Por ello, Francisco Martín ha hecho una llamada a la responsabilidad, "a que se dejen de romper cosas, a que se pongan a construir, y ahí es donde siempre les vamos a estar esperando, siempre".