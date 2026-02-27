El delegado del Gobierno carga contra la Comunidad por las obras en la M-607: "Mal planificada y con escasos recursos"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por las obras de ampliación del tercer carril en la M-607, unos trabajos que considera están "mal planificados y con escasos recursos", lo que provoca afecciones al tráfico en la zona.

"¿Qué estaríamos escuchando si esa infraestructura la estuviera ejecutando el Gobierno de España?", se ha cuestionado Martín durante una entrevista para RNE, donde ha trasladado su "solidaridad" a los "centenares, miles de conductores atascados" en la M-607 a cuenta de las obras.

El delegado ha incidido en que la supuesta mala planificación y falta de recursos provoca que los trabajos de ampliación de un tercer carril entre Tres Cantos y Colmenar Viejo se desarrollen "solamente en horario diurno" y entre semana, lo que ocasiona "muchísimas más molestias y va a un ritmo muchísimo más lento".

Así, Martín ha concluido que estas obras son "un ejemplo de mala planificación" y ha deslizado que si esto ocurriera en unas obras del Gobierno de España, las afecciones al tráfico estarían "abriendo todos los telediarios".

SITUACIÓN DE CERCANÍAS EN MADRID

Por otro lado, preguntado por la situación de Cercanías en la región, Martín ha aseverado que el Gobierno de España está haciendo "una inversión récord" con más de 7.000 millones de euros para "modernizar, fortalecer y ampliar la red".

Sin embargo, el delegado sí reconoce que "está habiendo molestias" para los usuarios de Cercanías, aunque en estos momentos "menos de las que hubo el año pasado". "Seguimos muy vigilantes y pedimos disculpas por estas molestias", ha señalado.

Martín ha apuntado que el hecho de mantener los servicios operativos mientras se realizan "obras importantes", es posiblemente el origen de "buena parte" de esas alteraciones en el servicio. Sin embargo, ha señalado que la red de Cercanías disfrutará de mejoras tras un "abandono enorme" durante años.

"PORTAZO, RECHAZO Y DESPRECIO" DE LA COMUNIDAD

El delegado ha sido preguntado por su relación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, momento en el que ha reconocido lo "frustrante" de tratar de "tender la mano y buscar oportunidades" para facilitar el trabajo conjunto y que desde el Ejecutivo autonómico se reciba "el portazo, el rechazo y con el desprecio" de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En este punto, Martín ha aludido al último desencuentro con la Comunidad de Madrid, que pasa por el "rechazo" del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, de trabajar de forma conjunta en materia de seguridad. "Es para que todos los ciudadanos madrileños nos echemos las manos a la cabeza", ha valorado.

Así las cosas, el delegado ha acusado a Novillo de haber "caído en un sectarismo partidario" que es "francamente irresponsable" y que tiene "consecuencias directas" porque impide que ambas administraciones aborden cuestiones importantes relacionadas con la seguridad y emergencias en la región.

Sobre la celebración del 2 de mayo, Martín no se ha pronunciado al respecto de un posible acto en paralelo al de la Comunidad de Madrid como ya ocurrió el año pasado, sino que ha mostrado su confianza en que Ayuso "abandone su línea de ruptura y de deslealtad institucional" y facilite la celebración conjunta.

"Me acusarán de ingenuo, pero confío", ha remachado el delegado del Gobierno, que ha incidido en que en esta fecha el protagonismo debe estar en "la ciudadanía madrileña y no en los caprichos de una presidenta que decide invitar o no invitar en función de si se le aplaude más o menos, o si se le critica más o menos".

Finalmente, Martín ha señalado que no se ve como candidato en las listas del PSOE de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene, y que se centra en su labor como delegado del Gobierno, una labor que lleva a cabo "muchas veces con francas dificultades" por el "boicot", dice, de la presidenta autonómica.