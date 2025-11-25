El delegado del Gobierno carga contra el "negacionismo" de la violencia de género durante los premios Meninas 2025

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, participó anoche en la entrega de premios Meninas 2025, desde donde alertó de los riesgos del "negacionismo" de la violencia de género, una "irresponsabilidad política" que no solo "erosiona" la democracia sino que también "mata a las mujeres".

"No es tolerable normalizar el asesinato, el maltrato, las desigualdades de género. No es tolerable normalizar que haya instituciones que no respalden ni protejan a las víctimas de violencia machista", manifestó Martín, que arremetió directamente contra la Comunidad de Madrid por "callar" ante la violencia de género.

Para Martín ese silencio, "especialmente cuando viene de la máxima autoridad política de la Comunidad de Madrid", realmente "se escucha muy alto" y traslada una idea de "indiferencia" y de "abandono" a las víctimas. "El silencio de una institución nunca es neutral. Legitima a quienes niegan, minimizan o justifican la violencia", apuntó.

Durante la gala, en la que estuvo presente la ministra de Igualdad, Ana Redondo, así como la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, entre otros, se reconoció a seis personas e instituciones por su contribución a la violencia de género.

PREMIADOS

En esta octava edición de los premios, la Delegación del Gobierno ha destacado a la UFAM de Parla, integrada por un grupo de agentes especializados en atender desde un enfoque "integral" todas las violencias y garantizar el bienestar y recuperación de las víctimas y su entorno, según ha informado la Delegación en un comunicado.

En lo que llevamos de año, UFAM de Parla ha tramitado un total de 380 denuncias relacionadas con violencia de género y violencia doméstica, y ha esclarecido la totalidad de los hechos denunciados en nuestra localidad y culminando con un total de 239 detenciones. Además ha recibido un total de 16 denuncias por agresión sexual y 35 más por otros delitos relacionados con libertad sexual.

Otra de las galardonadas ha sido Carmen Giménez Abad, atleta y presidenta de Run for You que en 2010 fue víctima de una agresión machista que le provoca una serie de lesiones que "la obliga a cambiar las zapatillas por las ruedas de una silla". La Delegación considera que su iniciativa inclusiva es "un escaparate para que otras personas den el paso de realizar actividad física".

Por otro lado, la Delegación ha destacado el "compromiso con la divulgación de valores de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres" de la periodista Andrea Ropero a través de su trabajo en medios de comunicación "de gran audiencia". Con sus entrevistas ha visibilizando las consecuencias sociales de la violencia sexual y ha dado voz a víctimas, contribuyendo a la sensibilización.

El resto de los premios Meninas 2025 han ido a parar a la agente de la Guardia Civil Jessica Galeano, componente del Equipo VioGén de la tercera Compañía desde hace ya 13 años y cuya "labor y liderazgo no sólo se distingue por su profesionalidad, gran interés en su trabajo y eficacia", sino también por su "carácter humano y cercanía con las víctimas".

La diputada y secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal, quien cuenta con una trayectoria pública marcada por "su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres" y por la erradicación de "todas las formas de violencia machista"; y la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) por su programa 'Educando en Justicia Igualitaria' de fomento de la igualdad y la no discriminación.