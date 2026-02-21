El delegado del Gobierno defiende "realismo" de los datos de criminalidad frente al "discurso del miedo" de la Comunidad

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha defendido este sábado el "realismo" de los datos del balance de criminalidad en la región en el año 2025, algo que asegura que "desmiente el discurso del miedo" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que le tachó de "triunfalista".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en las III Olimpiadas sobre la Unión Europea celebradas en la Universdad Rey Juan Carlos, donde ha respondido al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ayer le recordó el aumento de algunos tipos de delitos como los homicidios, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas.

"Es una realidad que tras más de 20 años hemos alcanzado la cifra de criminalidad más baja en la historia de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, por eso se ponen nerviosos cuando se les dice la verdad", ha manifestado el delegado.

Francisco Martín ha reconocido que el aumento en los homicidios "preocupa", pero ha valorado positivamente el balance general. Además, ha recordado que, desde el año 2018, "han crecido un 10,6% las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid", tras las críticas del portavoz regional por la falta de agentes.

"En estos momentos hay el máximo de plantilla, el máximo de eficacia policial y la menor criminalidad de nuestra historia. Creo que es lamentable que algunos se sientan incómodos con estos datos porque, insisto, lo que hacen es desmontarles su discurso del miedo", ha valorado.

Además, ha insistido en que el incremento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual "preocupa muchísmo" a la Delegación, que asegura que está "intentando incorporar a todos los actores posibles para trabajar contra las violencias machistas", encontrándose con el "rechazo de la señora Díaz Ayuso y del Partido Popular".

Por último el delegado ha lamentado que "algunos se sientan incómodos con estos datos". "No nos conformamos, queremos una Comunidad de Madrid cada vez más segura y vamos a seguir trabajando, pero no vamos a negar la realidad. Lo que pasa es que a algunos se les cae el discurso. ¿Tenemos que seguir mejorando? Sí, pero vamos bien", ha valorado.