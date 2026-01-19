El delegado del Gobierno destaca la reacción "ágil y eficaz" de las administraciones y el trabajo de emergencias

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Madrid tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha puesto en valor la reacción "ágil y eficaz" de las administraciones madrileñas ante el grave accidente ferroviario ocurrido anoche en el término municipal de Adamuz (Córdoba), y en el que se han confirmado ya 39 fallecidos y 152 heridos, así como el trabajo de emergencias.

"Ayer desde el primer momento se habilitó en Atocha espacios tanto para atender a los familiares que pudieron acercarse, como también para responder a los viajeros que no podían desplazarse como consecuencia de los cortes que se habían producido", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa tras un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno.

Martín ha puesto en valor también el trabajo de los servidores públicos y los servicios de emergencia que han trabajado durante la noche en labores de rescate o sanitarias. "También en Madrid han estado volcados en dar la respuesta que hacía falta", ha aseverado el delegado del Gobierno.

En este punto, ha subrayado que, ante los trágicos hechos, es necesario "volver a reivindicar el extraordinario papel de los servicios públicos cuando hacen falta", incidiendo en que estos han estado "a la altura" para "minimizar los daños" y acompañar a las personas que han sufrido las consecuencias del accidente.

COLABORACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL DE MADRID

Martín ha subrayado que la Guardia Civil de Madrid ha sido solicitada para realizar labores de policía judicial desde las instalaciones en la región, apoyando especialmente para complementar las labores de investigación en Córdoba.

"Se va a trabajar en todo lo que las autoridades judiciales demanden", ha aseverado el delegado del Gobierno, quien ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas de una tragedia que sacude a todo el país.

La Guardia Civil ha establecido oficinas en el acuartelamiento de la Zona de Madrid, en la calle Batalla del Salado, para la atención de los familiares de las víctimas del accidente en Adamuz. También se han habilitado oficinas en Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba. Con el objeto de agilizar y centralizar las labores de identificación de víctimas, los familiares directos de los afectados deberán personarse en estas oficinas para la toma de datos identificativos y recogidas de muestras de ADN.

COMPRENSIÓN ANTE CORTES DE CIRCULACIÓN DE TRENES

Por otro lado, Martín ha señalado que ya han llegado a la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes todos los autobuses que estaban previstos y ahora la situación es de "normalidad", si bien la Policía Nacional "va a continuar vigilante" para que se mantengan esas "condiciones de tranquilidad".

En este punto, el delegado ha hecho un llamamiento a la "comprensión y prudencia" de todos los ciudadanos ante las incidencias en la circulación de trenes hacia esta zona derivadas del accidente, y ha asegurado que el Ministerio de Transportes trabaja con "la máxima agilidad" para recuperar la normalidad.