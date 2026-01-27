Delegado del Gobierno dice que Parla es "cada vez más segura" y pide al PP no "estigmatizar" con "mentiras"

MÓSTOLES, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este martes que Parla es "cada vez más segura" y ha pedido al PP no tratar de "estigmatizar" la ciudad.

"Lo que pedimos a los responsables políticos es que efectivamente sean responsables y, por lo tanto, que trabajen en favor de la seguridad y no en favor de estigmatizar su municipio en base a mentiras. Creo que eso es francamente lamentable", ha afirmado.

Martín ha realizado estas declaraciones en un acto en Móstoles, en respuesta a las manifestaciones del portavoz del PP en Parla, Héctor Carracedo, quien aseguró que sucesos como el ocurrido este fin de semana, en el que un joven de 24 años resultó herido de gravedad, "son cada vez más frecuentes" en la localidad y reclamó un refuerzo de la seguridad.

"Otro apuñalado en Parla. No es un hecho aislado, por desgracia en los últimos meses se repiten peleas y agresiones, cada vez con más frecuencia, mientras el alcalde mira para otro lado y se esconde. ¿Cuántos apuñalados, peleas, homicidios o robos necesita el alcalde para hacer algo? ¡Exigimos más policías ya!", expresó Carracedo.

El delegado del Gobierno ha insistido en que la tasa de criminalidad en Parla en 2025 se situó por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y que, "aunque no nos conformamos", la evolución es positiva.

"Hay un plan Parla en acción que está dando resultados, que ha significado un refuerzo de la plantilla policial y que se está materializando en un incremento de la seguridad en las calles de Parla. ¿Suficiente? No. Pero vamos a seguir trabajando en esa línea", ha dicho. Asimismo, ha calificado de "irresponsables políticos" a quienes "la emprenden en base a mentiras contra su propio municipio o región".