El delegado del Gobierno exige la dimisión de Ayuso por el ático de Chamberí: "Ha sido una pillada descomunal"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). Durante la rueda el delegado del Gobierno ha presentado el - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el ático comprado por el Ejecutivo madrileño en Chamberí, que finalmente venderá para aportar a la reconstrucción tras el gran incendio forestal de la Sierra Oeste.

Según ha relatado el delegado del Gobierno en rueda de prensa con motivo del balance anual de la gestión del Ejecutivo central, esta operación ha sido "una pillada descomunal" que "ha dejado al descubierto el modus operandi del Partido Popular", consistente en, a su juicio, "pegarse la vida padre a costa de todos los madrileños".

"Ayuso es áticos, es vacaciones permanentes, es acumulación de pelotazos en sus entornos más cercanos siempre, eso sí, a costa del debilitamiento de los servicios públicos de todos los madrileños. Ayuso debe dimitir ya", ha señalado el delegado del Gobierno, que ha acusado al Ejecutivo madrileño de "hacer creer que necesitaba un ático de lujo de casi 500 metros cuadrados".

Martín ha lamentado que, una vez que el asunto trascendió a la prensa, a la presidenta madrileña le nació "una extraordinaria y súbita vocación solidaria" con la que anunció que se vendería el piso y se destinaría el beneficio a la reconstrucción por los incendios.

"Utilizar el dolor de las personas damnificadas por los incendios de la Sierra Oeste como cortina de humo es indigno. Quienes han perdido sus explotaciones o sus medios de vida necesitan poyo y recursos, no convertirse en la última excusa de Ayuso para tapar sus mentiras", ha remachado.