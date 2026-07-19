El delegado de Gobierno felicita a Reyes Maroto tras ganar las primarias y llama al PSOE a ir "juntos" a "ganar Cibeles"

La candidata socialista que concurrirá a la Alcaldía de Madrid en 2027, Reyes Maroto, y el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Óscar López, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España) - Europa Press

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha felicitado este domingo a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tras su victoria en las primarias del PSOE a la Alcaldía de la capital y ha llamado a los socialistas a trabajar "juntos" para "ganar Cibeles" y "cambiar Madrid" en 2027.

"¡Enhorabuena a Reyes Maroto por su victoria en las primarias! Y felicidades a Enma López por su gran papel", ha trasladado Martín en una publicación en la red social 'X'.

El delegado del Gobierno ha subrayado que "la militancia ha hablado" tras el proceso interno que ha enfrentado a Maroto con su portavoz adjunta, Enma López. "Ahora, todas y todos juntos a ganar Cibeles para cambiar Madrid", ha añadido.

Maroto se ha impuesto este domingo en las primarias socialistas por más de 200 votos. En concreto, alrededor de las 20.25 horas, se conocía que con 1.045 papeletas se convertía en candidata al rebasar las 841 obtenidas por López.