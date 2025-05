Delegado Gobierno insta al Ayuntamiento a "asumir su responsabilidad" en Barajas: "No puede seguir siendo un albergue"

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de la capital para que "asuma su responsabilidad" y actúe ante la presencia de personas sin hogar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, unas instalaciones que, considera, se han convertido en una suerte de "albergue municipal de la ciudad".

"Espero que el Ayuntamiento por fin asuma su responsabilidad. Hemos estado prácticamente dos meses en una mesa (de diálogo) en la que no se ha conseguido avanzar y confío en que ya, por fin, el Ayuntamiento asuma que el Aeropuerto de Madrid-Barajas no puede convertirse, no puede seguir siendo el albergue municipal de la ciudad", ha manifestado Martín.

En declaraciones a la prensa durante un acto de inauguración del XIII congreso de Comisiones Obreras de Madrid, Martín ha trasladado su disposición a "colaborar" para ponerle fin a la presencia de personas sin hogar en el aeropuerto, "abandonadas" por un Gobierno municipal que "no cumple con sus responsabilidades".

Así las cosas, el delegado del Gobierno ha instado al Ayuntamiento a "asumir cuál es su responsabilidad, cuál es la naturaleza del problema y que dejen de buscar excusas". "Lo importante es atender a estas personas y dar una solución digna porque una situación de sinhogarismo es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, también de la Comunidad de Madrid, y ambos deben afrontar esta responsabilidad", ha recalcado.

En este punto, Martín ha abundado en que desde su posición dará la bienvenida a "cualquier solución" que ponga fin a la polémica de las últimas semanas por la presencia de decenas de personas sin hogar en las instalaciones aeroportuarias.