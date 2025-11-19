Delegado del Gobierno justifica la prohibición de la manifestación de Falange por riesgo de altercados y delitos de odio

el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado este miércoles los motivos de la prohibición de la manifestación convocada por Falange para este viernes, una decisión adoptada tras analizar los informes policiales y valorar el contexto de las últimas semanas.

"Nuestra misión como Delegación del Gobierno es hacer cumplir la ley y preservar la convivencia, preservarla del odio y preservarla de la violencia", ha afirmado Martín en declaraciones ante los medios de comunicación, donde ha subrayado que la decisión se produce teniendo en cuenta informes policiales.

Martín ha subrayado que "hay elementos suficientes" como para prohibir la manifestación en aras de evitar altercados de orden público "como los que señalan los informes policiales", así como la comisión de "delitos de odio" en el contexto actual del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Además, la decisión también se ha justificado en base a "los antecedentes de lo sucedido en las últimas semanas", cuando se han producido otras manifestaciones convocadas por "distintas organizaciones de ultraderecha".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación que Falange tenía intención de celebrar el viernes en conmemoración del 20N y bajo el lema 'No parar hasta reconquistar', que iba a recorrer desde la calle Génova hasta Ferraz, donde se sitúan las sedes del PP y del PSOE, respectivamente.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Delegación del Gobierno indica que la fase final de la manifestación en la calle Ferraz representa el punto de "mayor vulnerabilidad", y añade que existe "un riesgo cierto, real y objetivamente acreditado de alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes".