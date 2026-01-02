El delegado del Gobierno lamenta un inicio de año "verdaderamente trágico" con varios sucesos y un posible homicidio

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reconocido que la primera jornada del año ha sido "verdaderamente trágica" por los sucesos ocurridos en la capital y en la región, incluido un apuñalamiento en Villaverde que ha acabado con el fallecimiento de la víctima y que podría tratarse del primer homicidio de 2026.

"La noche del 31 es verdad que fue una noche tranquila, pero a lo largo del día de ayer, el día 1, ha sido un día que desde luego ha tenido violencia en las calles, esas agresiones violentas, con algunas reyertas que han terminado con apuñalamientos", ha manifestado Martín ante los medios de comunicación.

Martín ha reconocido su preocupación por las agresiones violentas y el uso de armas blancas, un asunto sobre el que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están trabajando "intensamente" con el objetivo de "mitigar estas situaciones y conductas violentas", así como la propia proliferación de armas blancas.

El delegado se ha trasladado precisamente a las inmediaciones del piso en Carabanchel donde anoche se registró un incendio que se ha cobrado la vida de tres personas. A este incendio se le suma también otro ocurrido en Leganés, del que ha ensalzado la labor de los Bomberos y los servicios de emergencia.

Sobre estos incendios, Martín ha hecho de nuevo un llamamiento a la precaución y responsabilidad con el uso de materiales eléctricos --especialmente con la decoración navideña-- y también en el uso de materiales pirotécnicos. "Son días en los que todos queremos celebrar, pero tenemos que hacerlo con prudencia", ha dicho.