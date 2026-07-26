El delegado del Gobierno en Madrid: "El incendio todavía no está controlado"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2i), y el delegado del Gobierno, Francisco Martín (2d), en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que el incendio forestal que afecta a la región "todavía no está controlado" y ha pedido prudencia a la ciudadanía.

"El fuego es intenso y tiene una reacción, dada la magnitud del conjunto del incendio, que nos lleva a tener que estar preparados por evoluciones no previstas", ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, desde el puesto de mando de Navalcarnero.

Martín ha explicado que se han realizado "trabajos muy intensos" durante toda la jornada. "Un esfuerzo extraordinario, pero en situaciones complejas, que nos han llevado incluso a situaciones peligrosas", ha apuntado.

Respecto al flanco este del incendio, aunque se han producido algunas reactivaciones, el delegado ha señalado que éstas han sido sofocadas y el incendio "sigue contenido".

En el oeste, por el contrario, "el fuego sigue dando la batalla", ha continuado. En esa zona están realizando una defensa "muy activa" ante la proximidad del nuevo incendio iniciado en Almorox (Toledo) y que se dirige en dirección a Villa del Prado y la urbanización madrileña de El Encinar de Alberche, que ha sido evacuada esta tarde.

Mientras tanto, en el centro, se ha desarrollado un principio de incendio. "Se está luchando para frenarlo y evitar que pueda evolucionar hacia el municipio confinado de Valdemaqueda, siguiendo el cauce del río Cofio", ha expuesto el delegado del Gobierno.

"Seguimos trabajando con intensidad para la extinción de este incendio, seguimos muy activos y vamos a seguir así durante las próximas horas", ha afirmado Francisco Martín, que ha destacado que hay "buenas previsiones" para continuar "enfriando, conteniendo y apagando" durante la noche.

REABREN EL CAMPING DE EL ESCORIAL

El delegado del Gobierno también ha avanzado varias medidas. La primera es la reapertura del camping de El Escorial que supuso la evacuación de unas 5.000 personas. "Una vez que se dan condiciones de seguridad a juicio de la dirección de la emergencia, en el día de mañana se establecerá una hora para la reapertura", ha contado.

Asimismo, se va a autorizar el retorno de las personas mayores que estaban evacuadas en un colegio en San Martín de Valdeiglesias para que puedan retornar a su residencia.

Por otro lado, se va a posibilitar el restablecimiento del servicio interurbano de autobuses entre Villamanta y Madrid "para aquellas personas que el día de mañana ya necesiten desde primera hora este servicio para acudir a sus puestos de trabajo".

Finalmente, se va a establecer una franja horaria "en un arco de seguridad" para que los ganaderos puedan acceder a alimentar a sus animales. "Está pendiente de definir el horario y mañana a primera hora será comunicada a través de los alcaldes a los ganaderos que planteen esta cuestión", ha aclarado el delegado.

"Insistimos, el incendio no está controlado y es necesaria la prudencia, la responsabilidad, la atención a las indicaciones de los servicios de emergencia y el que los ciudadanos busquen información únicamente a través de servicios oficiales", ha recalcado.