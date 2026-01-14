Delegado del Gobierno pide "explicaciones" del "chanchullo" de transferir 61 millones de residencias a sanidad privada

Archivo - El delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO DE HENARES 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por "debilitar" los servicios públicos para "fortalecer las cuentas de resultados de algunas empresas", por lo que ha asegurado que "lo que sobran son chanchullos y lo que falta son explicaciones".

"Por desgracia, en la Comunidad de Madrid ya estamos demasiado acostumbrados a que los servicios públicos se debiliten para fortalecer las cuentas de resultados de algunas empresas", ha manifestado el delegado, quien ha destacado que la cuestión de las residencias "duele especialmente" porque está "muy reciente" lo que pasó en la pandemia de coronavirus.

Martín se ha manifestado en estos términos durante una visita a San Fernando de Henares, donde ha sido preguntado sobre el trasvase de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el Servicio Madrileño de Salud para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón.

Así consta en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2024 de la Cámara de Cuentas, consultado por Europa Press, en el que se señala a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 5 de junio de 2024 donde se aprobó esta transferencia.

Para el delegado del Gobierno es "tremendamente grave" que los recursos que debían ir destinados a las personas mayores no solo "no han sido ejecutados", sino que "además han sido derivados" a "seguir engordando" un negocio tan "rentable y tan lucrativo" para algunos "entornos demasiado próximos a dirigentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid".

Esta transferencia de más de 61 millones ha despertado las críticas de la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, si bien desde la Comunidad de Madrid han subrayado que el Ejecutivo invierte "más que nunca" en residencias y aseguran que los remanentes de tesorería no se destinan "a ningún grupo empresarial" sino a las necesidades que tiene la región.