Delegado del Gobierno propone reunión a Comunidad, Ayuntamiento y vecinos de San Blas para reforzar el plan de seguridad

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, va a proponer una reunión a los representantes de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y vecinos del distrito de San Blas-Canillejas para analizar la situación de seguridad en torno al parque Paraíso y estudiar un posible refuerzo del plan de acción policial.

Así lo han adelantado fuentes de la Delegación del Gobierno en un día en que el parque Paraíso ha sido escenario del homicidio de un joven de 20 años, que ha recibido una puñalada mortal en el tórax a primera hora de la mañana. La Policía Municipal de Madrid ha logrado detener al presunto autor del delito.

El objetivo de la reunión será analizar la situación en el entorno del parque y también "definir un Plan Integral" en el que la acción policial se vea acompañada de "otras actuaciones en el ámbito sanitario y social". "Sólo desde la coordinación y la actuación integran se podrán construir soluciones eficaces", remachan las citadas fuentes.

El delgado del Gobierno ha reconocido este martes ante los medios de comunicación la importancia del "trabajo conjunto" para que la actuación policial esté acompañada de "otro tipo de respuestas desde la perspectiva social y sanitaria" para dar una "solución integral a problemas complejos".

Martín ha recordado que viene "reclamando desde hace mucho tiempo" que las principales administraciones de Madrid trabajen de forma conjunta para resolver este tipo de "problemas de naturaleza multicausal". "Confío en que podamos hacerlo, hacen falta soluciones integrales", ha concluido el delegado.