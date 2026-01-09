El delegado del Gobierno reclama unidad y exige la adhesión de todos los municipios a VioGén

El delegado del Gobierno, Francisco Martín (c), durante un minuto de silencio, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este viernes dos nuevos casos de violencia de género registrados en los primeros días de año y ha advertido de que estos hechos demuestran que "esta barbarie no para", por lo que es necesario recuperar la unidad política y reforzar el Sistema VioGén con la participación de todos los municipios posibles.

En declaraciones a la prensa tras guardar un minuto de silencio, Martín ha subrayado que estos casos obligan a "redoblar" los esfuerzos para acabar con la "violencia machista y su última expresión, que es la violencia de género".

Es por ello que ha insistido en la necesidad de que todos los municipios madrileños que cumplan con las condiciones se adhieran al sistema VioGén, pues lo considera como una herramienta "imprescindible" para proteger de forma eficaz a las víctimas.

"No nos vamos a cansar en absoluto de reclamar lo que es imprescindible", ha manifestado Martín, que ya en la víspera remitió una carta a una treintena de ayuntamientos para que avancen en su adhesión al sistema de seguimiento de las víctimas de violencia de género.

Martín ha señalado que la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con el "máximo histórico de efectivos" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un 11% más de los que había en 2018. A su juicio, existen "barreras que en algunos casos son políticas", que impiden la plena integración de los municipios.

Es en este punto que ha apelado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que actúe para desbloquear la situación. "Que dé un paso como presidenta del Partido Popular también en la Comunidad de Madrid y que inste a sus alcaldes a dejarse de excusas", ha dicho.

VIOGÉN EN MADRID CAPITAL

Preguntado por la situación en la capital, Martín ha señalado que la no renovación del convenio VioGén en Madrid "no está imposibilitando" que la Policía Municipal esté colaborando de una "manera intensa" con la Policía Nacional.

Sin embargo, sí ha atribuido este bloqueo a una presunta voluntad del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "mezclar unas cosas con otras". Así, le ha exigido que priorice la protección de las víctimas y renueve el acuerdo.

"Debemos priorizar la protección de las mujeres", ha resumido el delegado del Gobierno en Madrid, quien ha insistido en que no se puede permitir "ni un minuto más" sin que las administraciones usen "todas las herramientas" de las que disponen para defender a las víctimas y atajar este problema.