El delegado del Gobierno traslada su "confianza" en la presidenta de la SEPI y destaca su "ejemplaridad y profesional"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado este martes su "confianza" a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, de quien además ha resaltado su "ejemplaridad y profesional a lo largo de estos años" después de su imputación en el 'caso Leire Díaz'.

"Hay una investigación abierta y proseguirá, y se tomarán las decisiones que correspondan desde el respeto máximo por la Justicia y también en la confianza a personas que han demostrado ejemplaridad y profesionalidad a lo largo de estos años, sin duda, como es el caos de la señora Gualda", ha manifestado Martín a la prensa desde el Debate del Estado de la Ciudad de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas más por presuntas irregularidades de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares. El magistrado citará próximamente a declarar a los investigados al encontrar "indicios de criminalidad".