El delegado del Gobierno ve en la gestión del Hospital de Torrejón "un ejemplo de indecencia política"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha denunciado que la polémica en torno al Hospital Universitario de Torrejón, y el audio del director ejecutivo del grupo que lo gestiona en el que pedía priorizar prácticas y pacientes rentables, es un "ejemplo de indecencia política".

Martín ha responsabilizado de esta situación a aquellos que "han habilitado una fórmula de desmantelamiento de los servicios públicos para engordar las cuentas de resultado de las empresas privadas". "Esta vez hemos tenido la oportunidad de escuchárselo de viva voz, no hace falta que lo interpretemos", ha lamentado.

Así, el delegado del Gobierno ha abundado en que la ciudadanía "ha tenido la oportunidad de escuchar cómo estaban jugando con el tamaño de las listas de espera para poder garantizar unos resultados" y unos "beneficios determinados para una empresa" que gestión el Hospital de Torrejón.

Con todo esto, Martín ha incidido una vez más en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dar "muchas explicaciones" y debe tomar "muchas decisiones" en torno a este asunto.