El delegado lamenta la violación a una menor en Usera e insta al PP a sumarse a la mesa contra la violencia sexual

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado de "verdaderamente dolorosa y absolutamente repugnante" la violación sufrida el pasado fin de semana por una menor de edad a manos de su padre y otras dos personas en el distrito madrileño de Usera, un suceso que "demuestra la importancia" de luchar contra la violencia sexual y tras el que insiste en "reclamar que el Partido Popular participe" en la mesa de trabajo impulsada por la Delegación del Gobierno para este asunto.

Martín se ha manifestado sobre este asunto ante los medios de comunicación durante el acto de la Patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado, donde ha destacado que el caso evidencia la necesidad de luchar contra la violencia sexual "en todos los ámbitos", para lo que se requiere "el compromiso total de la sociedad y de todas las instituciones".

El delegado ha recordado que la Delegación del Gobierno constituyó en 2024 una mesa de trabajo para analizar la evolución de las violencias sexuales en la región, identificar nuevas medidas de prevención y fortalecer la atención a las víctimas. En este sentido, ha lamentado que "el Partido Popular sea el único que no ha querido participar" en esta iniciativa, y ha vuelto a pedirle que se sume.

"Vuelvo a reclamar que el Partido Popular participe, si es que tiene algo que proponer, para mejorar la situación de la violencia sexual y, entre todos, dar una respuesta lo más eficaz posible para terminar con esta barbaridad", ha remachado el delegado del Gobierno.