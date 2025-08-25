Delegado pide a la Comunidad "dejar de confundir" a la ciudadanía y asumir su "responsabilidad" con Brigadas Forestales

Archivo - Archivo.- El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha instado a la Comunidad a "dejar de confundir" a la ciudadanía y asumir su "responsabilidad" para mejorar las condiciones laborales en las que los efectivos de las Brigadas Forestales contra incendios que trabajan en la región.

En declaraciones a los medios en Alcorcón, el delegado ha subrayado la "oportunidad" que tiene el Gobierno regional de modificar las condiciones en las que trabajan estos profesionales "y por lo tanto mejorarlas" con el nuevo encargo a Tragsa que está previsto que entre en vigor a partir de enero.

El Gobierno autonómico ya ha anticipado que renovará el encargo a la empresa pública, mejorando en 4 millones el importe, hasta los 32 millones, e incluyendo las contrataciones del personal durante los 12 meses del año.

"Es el momento de que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad y dé una buena respuesta como la que merecen los profesionales de la Extinción de Incendios", ha remarcado Martín, quien ha instado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a "una mejora sustancial" de las mismas.

Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha citado el próximo jueves día 28 a la Comunidad de Madrid y al comité de empresa a una reunión para abordar el conflicto laboral, con los trabajadores en huelga indefinida para reclamar mejoras.

Un encuentro ante el que el delegado del Gobierno dice estar "esperanzado" al suponer una "oportunidad para el progreso". "Quien tiene que tomar la decisión de mejorar las condiciones en las que encarga a Tragsa el trabajo es la Comunidad de Madrid. Y, por lo tanto, confío en que esta vez sí deje de confundir a la ciudadanía y asuma sus responsabilidades mejorando las condiciones en las que trabajan estos profesionales", ha zanjado.

Finalmente, Martín ha trasladado su agradecimiento y felicitación a estos profesionales por la labor que desempeñan. "Agradecimiento a todos los servidores públicos que han trabajado y trabajan en favor de la seguridad y de las emergencias en nuestra región y un reconocimiento de su profesionalidad", ha expresado.