El delegado pide a la Comunidad retirar la reforma de la Ley de Espectáculos para trabajar juntos en una nueva norma

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante el acto de reconocimiento a 53 mujeres víctimas del Patronato de la Mujer, en el Auditorio Nacional, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). El acto ha sido - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento al Gobierno regional para que retire la propuesta de reforma de la Ley de Espectáculos --incluida en la nueva Ley del Suelo-- y trabajar de forma conjunta en la redacción de una nueva norma que brinde garantías jurídicas y de seguridad.

"Debemos tener la capacidad de trabajar conjuntamente con los imputs de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que la nueva ley de espectáculos tenga garantías jurídicas para el ámbito de la seguridad de los grandes eventos. Es una cuestión de cajón", ha manifestado el delegado en rueda de prensa tras hacer balance anual de la gestión del Gobierno central.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó en Consejo hace unos días la propuesta de la nueva Ley del Suelo, bautizada como Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) y en cuyo interior se reforma también la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR).

En la reforma de la Ley de Espectáculos abordará la cuestión de los grandes eventos en la región, dejando en manos de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la aprobación de los trámites para celebrar estos espectáculos. El Gobierno madrileño espera poder llevar este proyecto a la Asamblea antes de que finalizar el año.