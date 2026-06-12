Delegado pide "trabajar por la concordia" a quienes "tienen aversión a la Memoria" tras reconocimiento de Peironcely 10

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

TORREJÓN DE ARDOZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha celebrado la decisión del Ejecutivo central de declarar Peironcely 10, el edificio de Vallecas en el que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos de la Guerra Civil (1936) sobre Madrid, y ha animado a quienes "tienen aversión a la Memoria" a que rectifiquen y "trabajen en favor de la concordia".

"Aquellos que tienen aversión a la Memoria, que tienen alergia por su propio pasado, que es el pasado de todos, creo que se equivocan. Tiene la oportunidad de rectificar y trabajar en favor de la concordia y la reparación", ha manifestado Martín ante los medios de comunicación desde Torrejón de Ardoz.

Martín ha destacado que Peironcely 10 es "sin duda un lugar muy importante para la memoria" de España y también de Madrid. Allí el fotógrafo húngaro Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos fascistas sobre la capital durante la guerra civil con una imagen en la que se ven a varios niños ante una fachada devastada por la metralla.

Para Martín la declaración de este enclave como Lugar de Memoria Democrática es "un paso importante en materia de memoria democrática". "Tenemos que seguir trabajando en esa línea de verdad, justicia, reparación y trabajando en la Memoria como el mejor elemento para aprender lo que somos, lo que hemos sido, y tratar de aprender para no repetir los errores", ha remachado.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sitúa el origen de esta declaración en el asedio a Madrid tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el que la capital se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para el bando sublevado.

La resolución señala que las aviaciones de Hitler y Mussolini --aliados con el bando golpista-- llevaron a cabo en ese momento la estrategia del terror aéreo sobre población civil. El BOE recuerda que uno de los episodios más trágicos tuvo lugar en Vallecas el 19 de noviembre de 1936, durante un bombardeo de la aviación fascista italiana, el cual quedó inmortalizado por Capa en un amplio reportaje fotográfico.

En concreto, la declaración como lugar de memoria comprende el edificio de Peironcely 10, el espacio conocido popularmente como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la parcela ajardinada colindante y el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo.

Según la resolución, todos ellos forman parte de un mismo relato histórico ligado a las víctimas de los bombardeos de 1936 y a quienes, tras la guerra, llegaron a Madrid huyendo de la represión de la dictadura y de la pobreza, especialmente desde Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.