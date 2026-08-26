El delegado reclama "unidad y lealtad" ante una situación en Ceuta en la que Gobierno trabaja "desde el primer momento"

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España)
Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 12:51
Seguir en

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reclamado "unidad y lealtad" ante la situación que atraviesa Ceuta y ha asegurado que el Gobierno de España está trabajando "desde el primer momento" con todos sus recursos para garantizar la seguridad y devolver la normalidad a la ciudad autónoma "lo antes posible".

"Sin duda lo más importante en relación a la situación de Ceuta es la unidad y la lealtad", ha señalado el delegado a los medios desde San Sebastián de los Reyes, donde ha asegurado además que el Ejecutivo central ha puesto en marcha todos sus recursos para garantizar la seguridad y recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "lo ha venido haciendo y lo va a seguir haciendo de manera reforzada" y ha considerado "imprescindible" el compromiso y apoyo de todas las comunidades autónomas para que Ceuta y el conjunto de España puedan recuperar "la normalidad".

Sus declaraciones se producen después de que la Comisión de Salud Pública (CSP) haya acordado el envío a Ceuta de hasta 45.000 dosis de vacunas mediante el mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Al respecto de las vacunas, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, advirtió este martes de que la situación sanitaria en Ceuta es "crítica" y alertó de la ausencia de "datos fiables" para garantizar una adecuada trazabilidad de la vacunación en las personas que han recalado de manera masiva en la ciudad desde Marruecos.

Contador

Contenido patrocinado