El delegado reclama "unidad y lealtad" ante una situación en Ceuta en la que Gobierno trabaja "desde el primer momento"

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reclamado "unidad y lealtad" ante la situación que atraviesa Ceuta y ha asegurado que el Gobierno de España está trabajando "desde el primer momento" con todos sus recursos para garantizar la seguridad y devolver la normalidad a la ciudad autónoma "lo antes posible".

"Sin duda lo más importante en relación a la situación de Ceuta es la unidad y la lealtad", ha señalado el delegado a los medios desde San Sebastián de los Reyes, donde ha asegurado además que el Ejecutivo central ha puesto en marcha todos sus recursos para garantizar la seguridad y recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "lo ha venido haciendo y lo va a seguir haciendo de manera reforzada" y ha considerado "imprescindible" el compromiso y apoyo de todas las comunidades autónomas para que Ceuta y el conjunto de España puedan recuperar "la normalidad".

Sus declaraciones se producen después de que la Comisión de Salud Pública (CSP) haya acordado el envío a Ceuta de hasta 45.000 dosis de vacunas mediante el mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Al respecto de las vacunas, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, advirtió este martes de que la situación sanitaria en Ceuta es "crítica" y alertó de la ausencia de "datos fiables" para garantizar una adecuada trazabilidad de la vacunación en las personas que han recalado de manera masiva en la ciudad desde Marruecos.