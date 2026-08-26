Ayuso arremete contra el "desastre" del Gobierno en Ceuta y avisa de que España quedará "invadida y abandonada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La reunión, convocada de forma extraor - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el "desastre" del Gobierno central con la crisis de Ceuta y ha avisado de que España quedará "invadida, abandonada y chantajeada por gobiernos extranjeros".

Lo ha expresado este miércoles a través de sus redes sociales, donde ha censurado que los ministros de Interior, Defensa y Exteriores -- Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares-- "están a tortas sin defender a los españoles en Ceuta".

"Tenemos un Gobierno en descomposición mientras Sánchez sigue de vacaciones. Ceuta es la España que nos va a dejar: invadida, abandonada y chantajeada por gobiernos extranjeros", ha advertido la dirigente madrileña.

En la misma línea se ha referido el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que cree que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo día 3 de septiembre en el Congreso para informar en sesión plenaria de la crisis de Ceuta "obligado" y le ha pedido "solventar una situación" que se extiende desde el 30 de julio mientras él ha estado "con sus chanchas de vacaciones todo el mes de agosto".

HAZMERREÍR INTERNACIONAL

"El Gobierno de España debería responder y solventar una situación que a nivel internacional estamos siendo el hazmerreír de todo el mundo", ha trasladado Rodrigo en declaraciones a los medios desde el Ensanche de Vallecas, donde ha remarcado que otro país soberano como es Marruecos "no nos está respetando" mientras que el Gobierno de Sánchez "no hace nada", está demostrando que "no sabe gobernar" y que "no está cuando verdaderamente tenemos un problema".

"Los ministros y Pedro Sánchez lo hacen mal, lo hacen tarde, y todo es fruto de un Gobierno que no sabe gobernar y que está pendiente de otros procesos y otros problemas, como por ejemplo esa corrupción que les está invadiendo en vez de solventar los problemas que tienen los españoles", ha añadido.

En su opinión, Ceuta "está totalmente abandonada" por parte de un Gobierno desde el "que no se está tomando ningún tipo de medida con una serie de inmigrantes que han asaltado la valla y que en este caso no saben qué hacer con ellos". "Al final lo que va a intentar el gobierno es que seamos las Comunidades Autónomas quienes nos responsabilicemos de sus problemas, que es lo que siempre hacen", ha criticado.

Así lo ha apuntado después de que la Comisión de Salud Pública (CSP) haya acordado el envío a Ceuta de hasta 45.000 dosis de vacunas mediante el mecanismo de solidaridad entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Respecto a la comparecencia de Sánchez en el Congreso, ha recalcado que "es su obligación", al tiempo que ha censurado que otras miembros del Gobierno han "tardado también mucho" en hacerlo. "El PP pidió la comparecencia de todos estos ministros ya para la semana pasada y también en el propio Senado y no apareció ninguno, incumpliendo la normativa del propio Senado", ha afeado.

Finalmente, ha recordado que el jefe del Ejecutivo ha estado "con sus chanclas de vacaciones todo el mes de agosto" y "simplemente dedicó unas horas para visitar Ceuta". "Actualmente, con la situación que seguimos teniendo en Ceuta, que no es una situación normal, sigue de vacaciones porque se ha ido a Andorra", ha afeado.