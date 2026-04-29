El delegado reprocha que la "Libertad de Ayuso" pasa por rendir "pleitesía" para ser invitado al Dos de Mayo

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afeado a la Comunidad de Madrid que haya dejado fuera de los actos del Dos de Mayo a los representantes del Ejecutivo central y ha reprochado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que la "Libertad" que defiende es la de quedar "excluido si no les rindes pleitesía".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que es el Gobierno de la nación el que se "autoexcluye" de las celebraciones del Dos de Mayo por "ofender gravemente" a la Comunidad y por "discriminar" a los madrileños "hurtándoles", por ejemplo, el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas.

Ante estos argumentos, Martín ha hecho uso de sus redes sociales para reprochar que "esa es la libertad de Ayuso" y echar en cara su necesidad de "confrontar". "Sin confrontar no son nada. Todo cobardía e irresponsabilidad. El 2 de mayo es de todas y todos. Su uso indebido de las instituciones no lo va a apagar", ha remachado.

El consejero García Martín, quien también ejerce como portavoz del Ejecutivo autonómico, ha señalado que han sido el propio Gobierno y el "delegado del sanchismo", en alusión a Martín, quienes se han "autoexcluido" del Dos de Mayo, que pese a todo se celebrará "con todo el pueblo de Madrid y las instituciones madrileñas".

Sobre la asistencia de los portavoces parlamentarios, García Martín ha señalado que serán ellos los que decidirán o no si quieren estar el Dos de Mayo, ya que otras veces han decidido estar "en fiestas alternativas o fiestas de cumpleaños", en alusión a la celebración por parte de PSOE de un acto alternativo.