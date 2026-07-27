El delegado sitúa el frente del pantano de San Juan como la prioridad y pide respetar evacuaciones y confinamientos

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). Sánchez visita el PMA y asiste a la reunión del Comité - A. Pérez Meca - Europa Press

NAVALCARNERO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha situado este lunes el frente situado al norte del pantano de San Juan como la principal prioridad en la lucha contra el gran incendio forestal que afecta a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, donde el objetivo inmediato pasa por impedir que las llamas alcancen el entorno de Valdemáqueda y puedan progresar hacia la Sierra de Guadarrama.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, Martín ha señalado que el operativo está aprovechando una "ventana de oportunidad" para intensificar los trabajos de extinción antes de que las condiciones meteorológicas empeoren a partir del miércoles.

"La situación en Madrid sigue siendo muy compleja", ha reconocido el delegado, quien ha explicado que más de 3.000 efectivos de todas las administraciones permanecen desplegados para tratar de controlar el incendio, que afecta también a las provincias vecinas de Toledo y Ávila.

Según ha detallado, la mayor concentración de medios terrestres y aéreos se encuentra en la cabecera del río Cofio, al norte del pantano de San Juan, donde el fuego mantiene actividad y existe el riesgo de que avance hacia Valdemaqueda.

Además, el dispositivo mantiene abiertas otras líneas prioritarias de actuación en el frente sur, entre Cadalso de los Vidrios y Villa del Prado, para contener el avance de las llamas y proteger las urbanizaciones de la zona, así como en la urbanización Costa de Madrid, junto al pantano de San Juan, donde los Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para evitar que el fuego alcance las viviendas.

Asimismo, el delegado ha señalado que también preocupa la evolución del frente procedente de Sotillo de la Adrada (Ávila), que podría confluir con el sector de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos si no logra ser contenido.

SIN CAMBIOS POR AHORA EN LOS CONFINAMIENTOS Y EVACUACIONES

Martín ha insistido en que el incendio continúa sin estar controlado y ha apelado a la responsabilidad de la población para cumplir las órdenes de evacuación y confinamiento vigentes.

En este sentido, ha indicado que, pese al "moderado optimismo" sobre la evolución de los trabajos durante las próximas horas, no se prevén cambios inmediatos en las restricciones de movilidad que afectan a la Comunidad de Madrid.

"No se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones", ha afirmado el delegado, que ha recordado que actualmente permanecen evacuadas unas 35.000 personas y más de 20.000 continúan confinadas.

Martín ha explicado que cualquier modificación de las medidas dependerá exclusivamente de la evolución del incendio y de la validación de la dirección operativa de la emergencia, tras un análisis permanente de la situación sobre el terreno mediante medios aéreos, satelitales y de vigilancia.

Asimismo, ha indicado que ya se están aplicando algunas flexibilizaciones aprobadas en las últimas horas, como la reapertura del camping de El Escorial, el traslado de mayores a la residencia pública de San Martín de Valdeiglesias o la habilitación de una franja horaria para que los ganaderos puedan atender a sus explotaciones bajo supervisión de la Guardia Civil y con autorización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).