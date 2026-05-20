El delegado traslada su "máximo respeto" a la Justicia y confía en que "la verdad" se impondrá en el caso Zapatero

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado este miércoles su "máximo respeto" por la labor judicial en el caso de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que se ha mostrado confiado en que "la verdad y la justicia se impondrán".

Martín ha aprovechado también para ensalzar la "extraordinaria labor política" de Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer expresidente del Gobierno investigado en una causa de presunta corrupción.

En declaraciones a la prensa desde Arganda del Rey, el delegado ha contrapuesto la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez de respeto a la Justicia con la 'operación Kitchen', "que está siendo juzgada en la que se utilizaban los propios instrumentos policiales para dificultar la labor de la justicia en los casos de corrupción del PP".