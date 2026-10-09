El delegado ve en la denuncia del PP a Bergerot por amenazas un intento de "distraer" para "evitar" hablar de vivienda

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante el acto de reconocimiento a 53 mujeres víctimas del Patronato de la Mujer, en el Auditorio Nacional, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). El acto ha sido - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha valorado la denuncia del PP contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por presuntas amenazas como un intento por "distraer" en el contexto de convocatoria electoral y así "evitar" que se hable de vivienda y de la "falta de propuestas" de los 'populares'.

En declaraciones a la prensa tras un acto de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado, Martín ha animado al PP a "hablar de los problemas de la gente" y no buscar "cualquier subterfugio para que no se hable de vivienda y de cuáles son las propuestas, o la falta de propuestas del Partido Popular".

"Creo que hay gente intentando distraer demasiado, distraer con lo que sea en este momento electoral", ha manifestado el delegado, que ha incidido también en la "asunción de responsabilidades" de los 'populares' por "no haber hecho nada por resolver la situación de la vivienda" en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Preguntado por las demandas del PP para que la Delegación del Gobierno garantizara la seguridad de sus diputados, Martín ha aseverado que la institución que encabeza "cumple con su trabajo cada día y lo va a seguir haciendo de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", sin entrado a valorar esta solicitud.

"Quien debiera haber cumplido con su trabajo es la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid dando soluciones y poniendo remedio a todos sus desmanes en materia de vivienda, y ahora ofreciendo algo, alguna solución ante un drama real que, desde luego, el PP está abandonando", ha remachado.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea advirtió en el Pleno del jueves de que "no va a haber paz" en las calles de la capital tras el desahucio de Maricarmen de hace unas semanas y su reciente fallecimiento en el hospital donde ingresó precisamente tras el lanzamiento de su vivienda en Retiro.

En este contexto, el PP presentó por la noche una denuncia contra Bergerot por amenazas, al tiempo que remitió una carta al delegado del Gobierno exigiendo medidas para garantizar la seguridad de los representantes públicos, cargos políticos y simpatizantes del partido en medio de este clima de tensión.

Parte de este clima de tensión viene derivado de la acampada en la Puerta del Sol por la situación de la vivienda y contra los desahucios. Preguntado por la presencia de grupos de extrema izquierda detrás de la organización de la acampada y que habrían desplazado al precursor Sindicato de Inquilinas, Martín ha aludido una vez más al derecho de reunión para justificar la acampada.

Así, considera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha "aclarado" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "en España debe defenderse el ejercicio del derecho de reunión", que está contemplado para "todos los ciudadanos" y no solo para aquellos que "aplaudan" y "le digan guapa, guapa y guapa" a Ayuso.