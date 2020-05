Denunciado un local sin licencia en Lavapiés donde fabricaban mascarillas de tela sin medidas higiénicas

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha denunciado a los responsables de un establecimiento situado en el barrio de Lavapiés donde fabricaban mascarillas de tela sin las medidas higiénicas necesarias, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

La intervención tuvo lugar el domingo, cuando los agentes observaron un comercio minorista que tenía la puerta abierta y donde veían a gente cosiendo sin distancia de seguridad, guantes ni mascarillas. Una vez dentro comprobaron que estaban tres personas trabajando sin guardar las distancias y sin seguridad confeccionando varios modelos de tapabocas.

Los policías comprobaron que no cumplían las medidas higiénico-sanitarias requeridas en la Fase 1 y que el establecimiento no tenía licencia y seguro. El encargado no supo decirles si desinfectaban y empaquetaban las mascarillas antes de su venta. Ante todo ello, realizaron un informe de denuncia del local.