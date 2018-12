Denuncian comentarios racistas hacia el trabajador de una tienda en Madrid: "No eres español. Vete a tu país de mierda"

Publicado 26/12/2018 10:38:41 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Es Racismo ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que una mujer lanzó al trabajador de un establecimiento situado en Bravo Murillo, en la capital, comentarios racistas como "tú no eres español, hijo de inmigrante", para ser español "tienes que ser de padre y madre españoles" o "vete a tu país de mierda".

Así lo expone la plataforma mediante un vídeo que han colgado en esta red social en el que se ve a la señora aludiendo al expresidente francés Nicolas Sarkozy para decir que como en Francia "con la mierda de musulmanes y esa colonia suya los DNI y los pasaportes igual que se dan, se quitan".

"No me cuente sus historias, que a mó no me importan", le reprocha el chico, a lo que la mujer contesta que no se ponga "chulo" que le puede tocar a él también y que se fuera a "su país de mierda".

El trabajador le dice a la mujer que él es español; mientras que la señora le responde que para ser español "tendría que ser de padre y madre español y española". "Es el ordenamiento jurídico de este país, apréndetelo. Tú no eres nada, los pasaportes y los DNIs, no siendo español, que no lo eres igual que se dan se quitan, que te vayas enterando", concluye.