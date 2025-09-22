Denuncian una presunta agresión sexual durante las fiestas de Moralzarzal

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se encuentra inmersa en la investigación de una presunta agresión sexual ocurrida en la localidad de Moralzarzal en la madrugada del viernes, cuando se celebraban en la ciudad las fiestas patronales en la localidad madrileña.

Así lo ha confirmado la Benemérita, mientras que fuentes municipales consultadas por Europa Press han detallado que la presunta víctima fue atendida en el 'punto violeta' que, como cada año, atienden los Servicios Sociales de la Mancomunidad THAM.

Estas mismas fuentes han confirmado también una posible agresión física a un joven que sufrió heridas leves por las que tuvo que ser atendido en el servicio de urgencias del centro de salud de Moralzarzal.

Fuentes del Gobierno local han trasladado su rechazo a lo ocurrido y han puesto en valor las semanas previas de trabajo para garantizar la seguridad durante unas fiestas a las que acuden, dicen, miles de personas y en las que este tipo de situaciones no son habituales.

Sin embargo, desde la Asociación Feminista de Moralzarzal Maga Violeta han lamentado que desde el Ayuntamiento no se ha confirmado oficialmente lo ocurrido, si bien los trabajadores de la Mancomunidad THAM sí han asegurado que se activó el protocolo por agresión sexual.

Así las cosas, la organización ha acusado al Consistorio de guardar un "silencio institucional" que "contribuye a la invisibilización de la víctima y retrasa la atención y el acompañamiento que necesita" y traslada un mensaje de que "la seguridad y la dignidad de las mujeres no importan".