El depósito elevado de Plaza Castilla "se deconstruye" con el videoarte de Rosa Muñoz por el 175 aniversario del Canal

La Fundación Canal presenta una videoinstalación de gran formato en el depósito elevado de Plaza de Castilla. - EUROPA PRESS

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canal ha presentado este martes, con motivo de sus 25 años y del 175 aniversario del Canal de Isabel II, una videoinstalación de gran formato de la fotógrafa y artista visual Rosa Muñoz que "deconstruye" el interior del depósito elevado de Plaza de Castilla a través del videoarte.

La instalación plantea una reinterpretación contemporánea de este icono arquitéctonico de Madrid, que vincula agua, arte y sostenibilidad. Se podrá acceder de con entrada libre y gratuita hasta el 25 de octubre en horario de 11 a 20 horas, excepto los miércoles de 11 a 15 horas.

'Volver a mirar' es el nombre de la muestra, una combinación de fotografías del río Lozoya y del depósito de la Fundación, en la que la artista "deconstruye" el depósito, fragmentándolo en elementos arquitectónicos que interactúan con el agua.

Según ha explicado Muñoz durante la presentación, las imágenes están en movimiento gracias a la combinación de técnicas digitales. Además, usa principalmente tres colores, el verde que representa la naturaleza; el azul, el agua; y el rojo, los atardeceres de Madrid.

"Quiero que el espectador ponga en valor estos lugares y que vea el depósito con una mirada diferente", destaca la artista. La videocreación se emite en cuatro grandes pantallas led formando un gran prisma en el centro del recinto y tiene una duración de 4 minutos y 30 segundos.

Además, Muñoz subraya que la arquitectura y el agua conviven en "una simbiosis perfecta" que brinda la ocasión de conmemorar la canalización del agua en la región y reconocer "la importancia" de esta gran obra de ingeniería.

La artista ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que ha tardado cinco meses en realizar el proyecto y ha sido un encargo del Canal de Isabel II por su 175 aniversario.

UN REGALO EXCEPCIONAL

Con motivo del aniversario, la Fundación Canal ofrece a todos los madrileños una obra original de Rosa Muñoz como regalo. Esta versión fotográfica creada por Muñoz se podrá descargar en la web de la Fundación en alta resolución.

En el año 2001 y coincidiendo con el 150 aniversario de la primera traída de aguas a Madrid, Canal de Isabel II dio "un paso decisivo para reforzar su compromiso con la sociedad" y creó la Fundación Canal. Nacida como organización sin ánimo de lucro, asumió desde el inicio una doble vocación estratégica, por un lado "promover la conservación del medio ambiente", y en particular "fomentar el cuidado del agua y contribuir a mejorar las oportunidades de conocimiento de las personas".

Así, la Fundación extendió la misión histórica de Canal "más allá de la gestión del agua y situándola en el ámbito de la cultura, la educación y la divulgación artística, científica y medioambiental", destacan en un comunicado.

EL DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA AÚN CONSERVA AGUA PARA EMERGENCIAS

Por otro lado, el subdirector y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal, Cristian Ruiz Orfila, ha explicado en declaraciones a los medios, que este depósito elevado tiene actualmente agua como reserva para emergencias, aunque esta en desuso desde hace décadas.

"El de Plaza Castilla es el segundo depósito elevado de Madrid después del de la calle Santa Engracia, que fue el primero construido por el Canal de Isabel II y tiene la misma función", ha relatado Ruiz, quien ha añadido que este último no tiene agua.