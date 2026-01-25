Derivados del cannabis, fentanilo o anfetaminas: el laboratorio forense madrileño impulsa detección de nuevas sustancias

Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha impulsado su actividad en la detección de nuevas sustancias psicoactivas (NPS), entre las que destacan derivados del cannabis, fentanilo o anfetaminas.

Esta iniciativa parte del protocolo de actuación firmado en julio de 2025 por la Consejería de Presidencia y la de Sanidad dentro del Plan Regional contra las Drogas 2024/27. De esta manera, las muestras recogidas en los servicios de urgencias de cinco hospitales públicos madrileños a pacientes con sospecha de haber consumido drogas psicoactivas incluidas dentro de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) son remitidas y analizadas por los profesionales del laboratorio forense del IMLCF, han informado a Europa Press desde este área.

Hasta la fecha, más allá de las drogas habituales (alcohol, cocaína, derivados anfetamínicos clásicos, cannabis, etc.), el laboratorio forense del IMLCF ha detectado en estos pacientes derivados cannabinoides sintéticos (MAB-CHMINACA; 5,3 AB FUPPYCA), catinonas y derivados anfetamínicos (a-PVP, 2-CB, 3-F metcatinona, mefedrona, 2-CI), fentanilo, benzilpiperazina (otra droga sintética con efectos similares a las anfetaminas de síntesis) y psilocina (un derivado de un hongo con efectos alucinógenos).

Según los últimos datos sobre nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y otras comunicaciones al Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT) en el cuatro trimestre de 2025, la Comunidad de Madrid detectó una sustancia con efectos estimulantes, denominada ALFA-PVP (conocida como 'Flakka'), cuyo consumo puede producir efectos graves para la salud, incluyendo intoxicaciones agudas e incluso la muerte.

En los laboratorios clínicos de las Urgencias de los centros sanitarios hospitalarios no es posible efectuar estas analíticas dado que precisan la disponibilidad de equipamiento dotado del mayor rango de sensibilidad y de personal altamente capacitado para este fin.

Los datos muestran que se están elevando de manera sustancial los cuadros por cannabinoides sintéticos, algunos derivados anfetamínicos y catinonas y también se detecta un aumento del consumo de estas sustancias en la población. Además de los cuadros propiamente de intoxicación de mayor o menor gravedad, la detección de estas sustancias se encuentra en accidentes, conductas de riesgo y comportamientos fuera de lo normal mediados por los efectos de estos consumos.

Todas estas sustancias sólo se pueden detectar con medios analíticos de primer nivel como los que cuenta este servicio y con personal altamente cualificado que no están disponibles en el medio clínico hospitalario.

De ahí la importancia de que este laboratorio forense disponga de estos recursos para el análisis de nuevas sustancias psicoactivas (NSP), que son herramientas con tecnología avanzada para realizar diagnósticos más precisos y exhaustivos sobre las drogas de reciente aparición.

Entre este equipamiento destaca un sistema Líquido-Masas QTOF recientemente adquirido en el que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 600.000 euros con una tecnología y sensibilidad molecular que muy pocos laboratorios disponen.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, destacó que este protocolo permite conocer "prácticamente en tiempo real cuál es la realidad de la región en relación con el consumo de drogas y, por tanto, adoptar con agilidad y con precisión las medidas más adecuadas para luchar contra esta lacra".

"Es una necesidad contar con herramientas eficaces que nos permitan adelantarnos a un problema que puede terminar convirtiéndose en una verdadera epidemia como ha ocurrido con el fentanilo en Estados Unidos provocando un verdadero drama humano", ha señalado el portavoz regional.

Con la información obtenida se elaborarán indicadores para monitorizar la magnitud y la tendencia de las nuevas sustancias psicoactivas detectadas. Estos resultados son útiles para adaptar la respuesta de los programas de salud pública orientados a la prevención de las adicciones en la población de la Comunidad de Madrid. También se participa en el Sistema Español de Alerta Temprana y en el Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea.

El Plan Regional contra las Drogas, presentado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en noviembre de 2024, incluye 75 medidas y cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros, con la participación de las nueve consejerías del Ejecutivo autonómico.

DROGAS Y MORTALIDAD

Por otro lado, y según el último informe publicado por la Dirección de Salud Pública sobre este tipo de mortalidad, en el año 2024 se registraron en la Comunidad de Madrid un total de 227 fallecimientos por reacción aguda al consumo de sustancias psicoactivas, con un incremento del 0,9% respecto a los 225 casos detectados en 2023.

El 73,6% de los fallecidos eran hombres, algo habitual a lo largo de los años, y la edad media fue de 49,5 años, con una tendencia creciente a lo largo de los años. Además, el 73,1% de los fallecidos habían consumido más de una sustancia, con una media de 3,1 sustancias.

La principal sustancia psicoactiva ilegal detectada fue la cocaína (37,9%), seguida en menor proporción por el cannabis (18,9%), mientras que las principales sustancias legales detectadas han sido el grupo de las benzodiacepinas (46,3%). El alcohol se detectó como única sustancia en el 12,8% de los casos.

Respecto a las consideradas como sustancias de nueva aparición o nuevas sustancias psicoactivas (NSP), la proporción detectada en 2024 (7,9%) es superior a la detectada en 2023 (3,1%). Entre ellas, se detectaron nueve casos de GHB o ácido gammahidroxibutírico (hipnosedantes), otros nueve casos de catinonas (estimulantes) y siete casos de ketamina (alucinógenos).