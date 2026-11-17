Archivo - Zona acordonada por Bomberos de Madrid en la capital. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un edificio situado en el número 35 de la calle Ave María de Madrid, en el céntrico barrio de Lavapiés, ha tenido que ser desalojado esta madrugada tras detectarse daños estructurales en el techo del inmueble que elevaban el riesgo ante un posible derrumbe.

Así lo han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press, que inciden en que por el momento ha sido una familia la que ha tenido que ser desalojada, mientras que al resto de vecinos se les ha recomendado hacer una maleta por si fuera necesaria su evacuación.

Los hechos se han producido sobre las 6.35 horas, cuando parte del techo del inmueble de uno de los pisos ha caído, si bien afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Bomberos de Madrid han examinado el edificio, encontrando más grietas en el inmueble.

Por estos motivos se ha movilizado al Samur Social para acompañar a la familia afectada, que ha tenido que ser realojada. El resto de los vecinos han sido notificados de un posible desalojo y se les ha recomendado hacer una maleta y reunir sus enseres ante un posible desalojo.