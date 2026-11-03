El desalojo de la acampada se salda con la incautación de cuchillos o bolsas con adoquines y 36 toneladas de escombros

Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido el desalojo de la Acampada 26S en la Puerta del Sol, ejecutado durante esta madrugada por- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El desalojo de la acampada de Sol se ha saldado con la incautación de drogas, bolsas con adoquines, cuchillos, defensas extensibles, aerosoles, algunas armas caseras o manuales como palos que finalizan con acabados con pinchos, además de recogerse 36 toneladas de escombros o materiales como tiendas de campaña.

Esto supone un 88% más de lo que se recogió en la acampada de 2011, el 15M, ha detallado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde las instalaciones del Samur Social. Este servicio ha atendido a un total de cuatro personas ofreciéndoles distintos recursos. Una de ellas está en estos momentos hospitalizada por un asunto de diabetes y las otras tres que ya están siendo atendidas por parte de Samur Social.

El Consistorio está comenzando las valoraciones de los daños causados en los bienes patrimoniales que hay en esa plaza, en los bienes de interés cultural, como puede ser la escultura de Carlos III --la que Sanz cree que es la más dañada, concretamente la base--, la Mariblanca o la escultura del Oso y el Madroño.

"Por fin se ha producido el desalojo de esa acampada ilegal que durante tanto tiempo hemos venido reclamando desde el Ayuntamiento de Madrid", ha destacado sobre el operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Policía Municipal y diversos servicios del Ayuntamiento. Han sido 220 agentes de Policía Nacional, 180 agentes de la Municipal, bomberos, Samur Social, Samur y los servicios de limpieza, presentes ahora mismo en la zona.

En torno a las 4 de la madrugada finalizó la primera fase de la actuación del desalojo de la acampada. "Ha sido mucho más tarde de lo que hubiéramos querido pero por fin hemos conseguido que esa acampada ilegal se levante", ha insistido la vicealcaldesa. Han sido 334 las personas identificadas.

UNOS 30 MILLONES DE PERJUICIOS AL COMERCIO

No obvia que "va a costar, desde luego, recuperar la plaza a su estado inicial". "Este Ayuntamiento va a tratar de recuperar hasta el último euro que tenga que gastar en recuperar esta plaza y que quien ha provocado esta situación tenga que pagar esos costes que está asumiendo en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid", ha advertido.

Inma Sanz ha invitado a comprar en esos comercios y que puedan vivir un cierto "efecto rebote" en las ventas ante las "pérdidas importantísimas, con una reestructuración de sus previsiones y en la confianza de que puedan recuperar los empleos".

"Son muchos los daños que hay, no solo patrimoniales, sino ese daño al comercio, valorado por ellos mismos en más de 30 millones de euros. Todos esos actos tienen que tener consecuencias", ha insistido, con la vista puesta también en el exdelegado del Gobierno Francisco Martín, contra quien el Ayuntamiento interpondrá acciones penales por "inacción y dejación de funciones".

Con la Policía Nacional existe "un entendimiento total y absoluto", ha descrito Inma Sanz, que ha explicado que los dos Cuerpos "llevan trabajando hace mucho tiempo y en el momento que se ha dejado actuar a la Nacional se ha podido llevar a cabo" el desmantelamiento. Con Trinidad pudo hablar el pasado jueves y siempre ha mantenido el contacto con la Delegación estos días hasta dar con "el momento más propicio". "Los operativos, los agentes de policía, han sido los que han entendido que este era el momento más adecuado y así se ha hecho", ha descrito.

SIN LA DIMISIÓN DE MARTÍN NO HUBIERA HABIDO DESALOJO

También se ha referido al comunicado remitido por Delegación, escrito en el que "reconoce que hay problemas de insalubridad, que hay problemas de seguridad, que se han producido distintas actuaciones que no se podían permitir en la ciudad de Madrid".

"Yo lamento que haya tenido que pasar prácticamente mes y medio y que haya tenido que dimitir el anterior delegado al gobierno, porque estoy segura de que si eso no se hubiera producido, esta acampada no se hubiera levantado en el día de hoy", ha subrayado.

HABRÁ ÁRBOL EN SOL

Una vez que la plaza recupere su estado original y tras detectar cómo está el suelo, "todo está previsto para que el árbol de Navidad pueda estar, no cuando se tenía previsto inicialmente, pero sí para que en los próximos días pueda estar instalado". El montaje requerirá la ayuda de unas grúas, de modo que aún se tardará unos días.

"Los madrileños y todos los que nos visiten van a poder disfrutar de su Navidad y en un punto tan esencial como es la Puerta del Sol", ha dejado claro la también portavoz municipal, que ha desechado la idea de haber tenido que planear un plan b para las fiestas en la plaza. "Nuestra Puerta del Sol es absolutamente insustituible", ha constatado. También ha apostado que llegará el árbol de Sol a tiempo al encendido, el 21 de noviembre.



La campaña navideña es otro de los argumentos que se había dado para levantar la acampada ante "problemas serios de riesgos, de aforo, de posibles avalanchas".