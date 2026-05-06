Desaparecido en Algete un checo de 42 años con una esvástica en la muñeca y en posible situación de vulnerabilidad

Ciudadano checo de 42 años desaparecido en Algete - CNDES

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algete ha informado de la desaparición este fin de semana de un hombre de 42 años y nacionalidad de República Checa que podría encontrarse en situación de vulnerabilidad y que cuenta con dos tatuajes característicos: una esvástica en la muñeca y la palabra 'Raissa' en el pecho.

Según la información facilitada por el Consistorio, el hombre desapareció el domingo cuando salió de casa sobre las 13 horas dejándose móvil, dinero, llaves y documentación. En ese momento vestía una camiseta azul de manga corta, un vaquero azul claro y zapatillas deportivas marrones y azules.

El desparecido responde al nombre de Jan Moravec mide en torno a 1,84 metros y pesa unos 80 kilos, tiene el pelo castaño y los ojos del mismo color. El Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, también se ha hecho eco de esta desaparición.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y ha pedido la "máxima difusión", al tiempo que ha pedido que quien tenga información o haya visto a Jan lo comunique a la Guardia Civil.