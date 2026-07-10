Desarticulada en Madrid una red que distribuía 6.700 prendas falsas del Mundial 2026 valoradas en 670.000 euros

Archivo - La camiseta de la selección española de fútbol para el Mundial 2026. - RFEF - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado una red criminal presuntamente dedicada al almacenamiento y distribución de prendas falsificadas tras intervenir cerca de 6.700 artículos, en su mayoría camisetas de selecciones participantes en la Copa Mundial de Fútbol 2026, valoradas en unos 670.000 euros.

La denominada operación 'Naranjito', desarrollada por agentes de la Comisaría Central Judicial, se saldó además con la detención de dos personas y la investigación de otras trece por su presunta participación en un delito contra la propiedad industrial, según ha informado este viernes el Cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició tras recibir informaciones que apuntaban a la utilización de varios trasteros ubicados en el distrito de Arganzuela como centros de almacenamiento de mercancía destinada posteriormente a su venta.

Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron a los investigadores comprobar un continuo trasiego de personas que accedían a los almacenes y trasladaban bolsas y mochilas cargadas con mercancía.

Tras identificar los espacios utilizados, la Policía Municipal desplegó el pasado 1 de julio un dispositivo que culminó con la inspección de trece trasteros vinculados presuntamente a la actividad investigada.

Como resultado de la operación, los agentes intervinieron alrededor de 6.700 prendas falsificadas, principalmente camisetas de fútbol relacionadas con el Mundial de 2026, cuyo valor en el mercado legal se estima en 670.000 euros.

La operación permanece abierta, ya que los investigadores continúan las gestiones para identificar y localizar a los arrendatarios de varios de los trasteros inspeccionados y determinar su posible implicación en la trama.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Central Judicial y de las Comisarías Integrales de Distrito (CID) Centro Sur y Arganzuela, que actuaron de forma coordinada para el esclarecimiento de los hechos.